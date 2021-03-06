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Новый телеканал "Роскосмоса" рассказал о пришельцах с Венеры и "земных черных дырах"

Новый телеканал "Роскосмоса" рассказал о пришельцах с Венеры и "земных черных дырах"

Телеканал "Первый космический", запущенный 4 марта "Роскосмосом" и телекомпанией "Первый ТВЧ", начал вещание с показа научно-фантастического сериала, повествующего о пришельцах с Венеры и возможном апокалипсисе на Земле. Его разобрал блогер Илья Варламов.

Создатели телеканала обещали, что основой его контента станут научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, новости российской космической сферы, тематические документальные и художественные фильмы, прямые включения с пусков и из космоса.

В первые дни вещания в эфире "Первого космического" показали документальный сериал "Тайны космоса", первая серия которого была посвящена Венере. Приглашенные эксперты рассказали о существах, обитающих в песках планеты и похожих на скорпионов, и странных каналах, напоминающих по форме букву "Н". Доктор философии Виктор Архангельский на основании снимков планеты сделал вывод, что эти каналы были дорогами погибших венерианских цивилизаций. Аргументируя свою позицию, он напомнил об учениях Платона и древнеегипетских преданиях, где говорится о правлении богов: Архангельский полагает, что в мифах были описаны реальные события, а египетские боги Асирис, Хор и Исида были пришельцами с Венеры. Еще несколько приглашенных экспертов со ссылкой на неких американских биолого рассказали о том, что темные пятна на снимках Венеры — это микроскопические существа, которые могут быть ответственны за самые страшные эпидемии на Земле.

Во второй серии "Тайн космоса" генеральный директор НИИ нацбезопасности Алексей Диашев повествует о "земных аналогах черных дыр" — гигантских резервуарах воды под землей, которая выходит на поверхность и становится причиной потопов, подобных библейскому. Выпуск в целом посвящен изменениям климата на Земле и их последствиям. Авторы фильма описывают вероятный апокалипсис и утверждают, что Россия готова его встретить благодаря уникальному комплексу БИОС-3, расположенному в Красноярске.

Блогер также отмечает, что телеканал "Роскосмоса" ставит своей целью популяризацию космоса, но пока транслируется только по подписке через "Триколор" и Megogo. "NASA TV, аналог которого попытался создать "Роскосмос", можно смотреть и на сайте агентства, и в Youtube. Надеюсь, в "Роскосмосе" тоже до этого додумаются", - написал Варламов.

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По материалам: uposters.ru
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