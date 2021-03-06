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"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие

"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
РИА Новости, Николай Протопопов. Непревзойденная точность, атака со скоростью света, уничтожение ракет и беспилотников — в США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования. В отличие от других схожих проектов, системой SHIELD планируют оснащать истребители. Разработчики уверяют, что энергетические орудия намного эффективнее ракет. Однако у них много недостатков. О боевых лазерах и их возможностях — в материале РИА Новости.
Грандиозные планы

Макет корпуса бортового боевого лазера Исследовательская лаборатория ВВС США получила в конце февраля. Энергетическая установка и система управления лучом поступит на тестирование к середине лета. А в 2024-м рассчитывают приступить к полноценным наземным испытаниям всего комплекса.


Программа SHIELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) стартовала в 2016-м. В Пентагоне собирались испытать первый образец боевого лазера в 2021-м, однако сроки пришлось скорректировать из-за множества нерешенных проблем, связанных с применением таких систем в качестве бортового вооружения самолетов.


SHIELD позиционируют в первую очередь как средство обороны. Лазер должен сбивать приближающиеся к самолету ракеты класса "земля — воздух" или "воздух — воздух". Причем вооружать им американцы хотят не только крупную технику вроде летающих артбатарей AC-130, но и истребители.

Россия

По материалам: ria.ru
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