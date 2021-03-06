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Обман на деньги, авария, отказ от мечты — страшные истории из биографии Шуги

Обман на деньги, авария, отказ от мечты — страшные истории из биографии Шуги

Это сегодня южнокорейская к-поп группа BTS на пике своей популярности, но путь к успеху был отнюдь нелегким у каждого участника. Музыкантам пришлось пережить удары судьбы, чтобы стать тем, кем сейчас являются. Например, Шуге (Suga) пришлось многое пережить в самом начале своей карьеры. Парень даже был готов отказаться от мечты! Никто не знает, что было бы с ним, если бы не BTS…


В одном из интервью Шуга рассказал несколько душераздирающих историй, от которых наворачиваются слёзы. Оказывается, в период трейни у айдола практически не было денег. Иногда ему даже предстоял выбор: покушать или поехать домой на автобусе. Были даже случаи, когда Шугу обманывали при продаже песен, пользуясь его молодостью и неопытностью.

Из-за нехватки средств музыканту приходилось подрабатывать. Шуга работал курьером, чтобы обеспечивать себя, но однажды он попал в аварию и сильно повредил плечо. Это стало переломным моментом в жизни музыканта. У Шуги не было денег, а травма не позволяла ему работать. Тогда он решил бросить подготовку к дебюту и уйти. Однако Бан Ши Хёк не бросил музыканта. Он оплатил все долги Шуги и ждал, пока тот восстановится. После этого айдол решил никогда не сдаваться.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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