Обман на деньги, авария, отказ от мечты — страшные истории из биографии Шуги

Алексей Вольцев

Это сегодня южнокорейская к-поп группа BTS на пике своей популярности, но путь к успеху был отнюдь нелегким у каждого участника. Музыкантам пришлось пережить удары судьбы, чтобы стать тем, кем сейчас являются. Например, Шуге (Suga) пришлось многое пережить в самом начале своей карьеры. Парень даже был готов отказаться от мечты! Никто не знает, что было бы с ним, если бы не BTS…

В одном из интервью Шуга рассказал несколько душераздирающих историй, от которых наворачиваются слёзы. Оказывается, в период трейни у айдола практически не было денег. Иногда ему даже предстоял выбор: покушать или поехать домой на автобусе. Были даже случаи, когда Шугу обманывали при продаже песен, пользуясь его молодостью и неопытностью.

Из-за нехватки средств музыканту приходилось подрабатывать. Шуга работал курьером, чтобы обеспечивать себя, но однажды он попал в аварию и сильно повредил плечо. Это стало переломным моментом в жизни музыканта. У Шуги не было денег, а травма не позволяла ему работать. Тогда он решил бросить подготовку к дебюту и уйти. Однако Бан Ши Хёк не бросил музыканта. Он оплатил все долги Шуги и ждал, пока тот восстановится. После этого айдол решил никогда не сдаваться.