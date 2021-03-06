Опять? Иранский рэпер продолжает оскорблять BTS

Анастасия Иванова

Кажется, иранский рэпер Мехрада Хиддена (Mehrad Hidden) решил похайпиться на южнокорейской к-поп группе BTS. Парень не только своровал их логотип, но и высказал гомофобные шутки в их адрес.

Поклонники BTS обвиняют Мехрада в краже логотипа к-поп группы и оскорблениях. АРМИ требуют прекратить издевательство и немедленно извиниться. Началось все с того, что у себя в Instagram иранский рэпер опубликовал фотографию своего логотипа, который очень напоминал лого к-поп группы. После этого АРМИ обвинили Мехрада в плагиате. Музыкант удалил снимок, но продолжил оскорблять BTS.

«Кто эти геи?» — спросил он у своих подписчиков.

Некоторые его поклонники присоединились к нему в расистских и гомофобных шутках. В комментариях пользователи сети высмеивали стиль айдолов и их лица. Через некоторое время рэпер опубликовал пост, в котором не извинился ни за воровство логотипа, ни за оскорбления в адрес BTS. Парень лишь сообщил, что «не сделал ничего плохого». Мехрада попросил остановить харассмент. Тем не менее, АРМИ продолжают требовать извинений. Как ты считаешь, рэпер правильно поступает?