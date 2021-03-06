Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина

Анастасия Иванова

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков опроверг сообщения СМИ о перекрытии дорожного движения в Новосибирске из-за визита Михаила Мишустина, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки председателя правительства Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, что создает проблемы для пешеходов и городского транспорта, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности", - сказал Беляков журналистам.

Он добавил, они не поддерживают введение искусственных ограничений, как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов.

"Поэтому в процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер", - уточнил пресс-секретарь премьера.

По его словам, "информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые посещает председатель правительства, мониторится и при подтверждении подобных фактов с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа о недопустимости введения искусственных ограничений".

Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы правительства прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о переводе части студентов Новосибирского госуниверситета на дистанционное обучение перед визитом Мишустина. Беляков заявил, что присутствие учащихся во время посещения вуза премьером ограничено не будет, они продолжат обучение в очном формате.