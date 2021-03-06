Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина

Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина

Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков опроверг сообщения СМИ о перекрытии дорожного движения в Новосибирске из-за визита Михаила Мишустина, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки председателя правительства Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, что создает проблемы для пешеходов и городского транспорта, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности", - сказал Беляков журналистам.

Он добавил, они не поддерживают введение искусственных ограничений, как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов.


"Поэтому в процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер", - уточнил пресс-секретарь премьера.


По его словам, "информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые посещает председатель правительства, мониторится и при подтверждении подобных фактов с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа о недопустимости введения искусственных ограничений".

Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы правительства прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о переводе части студентов Новосибирского госуниверситета на дистанционное обучение перед визитом Мишустина. Беляков заявил, что присутствие учащихся во время посещения вуза премьером ограничено не будет, они продолжат обучение в очном формате.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный приступ»
Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный
Лолита: «У Путина такой взгляд сверху и с прищуром, что сразу раздеваешься»
Лолита: «У Путина такой взгляд сверху и с прищуром, что сразу
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Россиян предупредили о риске лишиться машины из-за долгов прошлого владельца
Россиян предупредили о риске лишиться машины из-за долгов прошлого
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина
Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за
Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале
Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка
Спрыгнувший с 17-го этажа школьник раскрыл причину поступка
Россиян предупредили о риске попасть на операционный стол из-за переедания
Россиян предупредили о риске попасть на операционный стол из-за

Топ на сегодня

Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Зачем коммунисты развалили СССР?
Зачем коммунисты развалили СССР?
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков
У берегов Новой Зеландии произошло более 20 афтершоков

Еще по теме

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Мишустин идет на поправку и продолжает работать
Песков опроверг сообщения о вероятном назначении Бабича послом РФ в Турции
«Единая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера