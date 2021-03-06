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«Отправляли дочь на операции в Америку, но живет она здесь»: Бондарчук о состоянии Вари

«Отправляли дочь на операции в Америку, но живет она здесь»: Бондарчук о состоянии Вари

Много раз журналисты спрашивали Федора и его экс-супругу Светлану о том, как живет их особенная дочь. Пара привыкла умалчивать о состоянии наследницы. Это породило много домыслов: считалось, что девочка проживает за рубежом. Но недавно выяснилось, что сейчас Варвара в России.


Несколько лет Варя действительно провела в Америке, где получала квалифицированную медицинскую помощь. «Вот, может быть, сейчас я наконец-то поставлю точку над «i» в сплетнях по поводу Вари. Чего только не твердят: что она живет за границей, в Америке, что мы ее туда отправили... Все чушь и вранье! Мы действительно отправляли ее туда на операции по медицинским показаниям. И это было не одно вмешательство... Все это не быстро: там и подготовительный период, и этап после... В то время Варя находилась там. Но она не живет за границей и никогда не жила. Здесь дочь учится в инклюзивной школе», — рассказал Бондарчук. 

По словам режиссера, Варвара хорошо поладила с его второй женой Паулиной и часто приезжает к ним на выходные. «Никакого искусства в общении с Варей нет», — отметил кинематографист.

Федор рассказал, что всегда переживает за сына и дочь, хоть они уже и взрослые. «Я пытаюсь снизить контроль, чтобы сын жил своей жизнью, не мешать ему параноидальной любовью. Мне дети тяжело дались: и Варечка, и Сережа. Это моя проблема, и я с этим работаю. Мало я уделяю внимания внучкам. Чуть позже подключусь. Но они ангелы», — рассказал Бондарчук. 

Напомним, что на днях Федор Сергеевич стал отцом в третий раз. Паулина Андреева родила мальчика, которого назвали Иваном. Актриса тщательно скрывала свою беременность и последние месяцы не появлялась на публике. Бондарчук признается, что сейчас по-настоящему счастлив. «Как мне в жизни с людьми повезло», — признался Федор в интервью шоу «Скажи Гордеевой».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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