Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Папа римский: глобальное потепление приведет к новому Всемирному потопу

Папа римский: глобальное потепление приведет к новому Всемирному потопу

Папа римский Франциск заявил, что глобальное потепление может привести к новому Всемирному потопу. По его словам, политики мира должны изобрести способ избежать наводнения.

По словам понтифика, потоп неизбежно произойдет, если человечество не изменит свой курс. Библейский персонаж Ной пережил подобный катаклизм благодаря добродетельности, и современным людям следует проявить "благоразумие, сочувствие к людям, миру и его проблемам", считает он.

"Он (потоп — прим.) случится, если мы продолжим идти тем же путем", — цитирует его газета Corriere della Sera.

Всемирный потоп — распространенная религиозная легенда про широкомасштабное наводнение, которое привело к гибели практически всего человечества за грехи. Некоторые исследователи связывают эту историю с реальными изменениями уровня океана, однако однозначной трактовки до сих пор не существует.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Омске на шедших с корпоратива работниц завода рухнул бетонный забор
В Омске на шедших с корпоратива работниц завода рухнул бетонный забор
Река Обь взорвалась и загорелась
Река Обь взорвалась и загорелась
Москвичей предупредили о метели и барическом дне
Москвичей предупредили о метели и барическом дне
"Скопинский маньяк" освобожден после 17 лет заключения
"Скопинский маньяк" освобожден после 17 лет заключения
В России хотят ввести стандарт all inclusive
В России хотят ввести стандарт all inclusive
Папа римский: глобальное потепление приведет к новому Всемирному потопу
Папа римский: глобальное потепление приведет к новому Всемирному
Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: правоохранители нашли хулиганов
Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: правоохранители нашли
В Совфеде оценили заявление Кравчука о мерах против России
В Совфеде оценили заявление Кравчука о мерах против России
Художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мем
Художник за сутки получил полтора миллиона рублей за популярный мем
Иван Телегин провел выходной с дочкой
Иван Телегин провел выходной с дочкой
Михаил Боярский: «К 8 марта мы с Сергеем Мигицко решили устроить стриптиз по-советски»
Михаил Боярский: «К 8 марта мы с Сергеем Мигицко решили устроить
«Шахтер» благодаря незасчитанному голу обыграл «Олимпик»: видеообзоры матчей чемпионата Украины
«Шахтер» благодаря незасчитанному голу обыграл «Олимпик»: видеообзоры

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

Папа римский предсказал новый всемирный потоп
Меркель разозлилась на Папу римского за сравнение Европы с «бесплодной бабушкой»
Смертельный «Йеллоустоун» под Антарктидой готовит Всемирный потоп – НАСА  
Папа римский признался в боязни ядерной войны