Папа римский: глобальное потепление приведет к новому Всемирному потопу

Вадим Карасев

Папа римский Франциск заявил, что глобальное потепление может привести к новому Всемирному потопу. По его словам, политики мира должны изобрести способ избежать наводнения.

По словам понтифика, потоп неизбежно произойдет, если человечество не изменит свой курс. Библейский персонаж Ной пережил подобный катаклизм благодаря добродетельности, и современным людям следует проявить "благоразумие, сочувствие к людям, миру и его проблемам", считает он.

"Он (потоп — прим.) случится, если мы продолжим идти тем же путем", — цитирует его газета Corriere della Sera.

Всемирный потоп — распространенная религиозная легенда про широкомасштабное наводнение, которое привело к гибели практически всего человечества за грехи. Некоторые исследователи связывают эту историю с реальными изменениями уровня океана, однако однозначной трактовки до сих пор не существует.