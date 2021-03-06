Перечислены шесть запретных тем для обсуждения в соцсетях

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова перечислила шесть тем, которые нежелательно обсуждать в социальных сетях. Своим мнением она поделилась в комментарии агентству «Прайм».

По словам экспертки, помимо очевидных запретов в интернете, нарушение которых может привести к проблемам с законом, есть темы, которые лучше не поднимать, так как это может вызвать проблемы на работе.

Так, она призвала не комментировать в издевательской или насмешливой манере происшествия, которые привели к гибели людей.

Кроме того, стоит быть аккуратным при обсуждении острых политических тем, особенно внимательными должны быть сотрудники государственных организаций. По данным специалистки, есть примеры, когда лайки и комментарии в соцсетях приводили к увольнениям или выговорам.

Также есть и запретные темы, которые в принципе следует обходить стороной. Речь идет о высказываниях насчет религии, запрещенных в России организаций, спорных территорий, а также комментариях о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. Это может стать поводом для административного штрафа или уголовного преследования. К такому же итогу способны привести личные конфликты и оскорбления в соцсетях.

Соколова посоветовала придерживаться в интернете простых правил безопасности: не публиковать личную информацию в открытом доступе, например, личные данные, точный адрес, и не привлекать лишнего внимания своим поведением.