Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первая встреча RM и Чонгука: «Я был в одних трусах»

Первая встреча RM и Чонгука: «Я был в одних трусах»

Южнокорейской к-поп группе BTS пошел уже восьмой год, но знаешь ли ты, как познакомились айдолы между собой? Знакомство RM и Чонгука (Jungkook) тебя явно удивит.

Практически с самого начала дебюта BTS живут вместе. Парни знают друг о друге практически все: что любят есть каждый участник, когда и кто идет спать и какого цвета предпочитают трусы. Оказывается, когда Чонгук пришел впервые знакомиться с группой, то RM стоял в одном нижнем белье. В интервью с Джимми Фэллоном (Jimmy Fallon) парни вспомнили этот забавный случай.


«Когда я видел RM, то подумал, что он потрясающий», — вспоминает Чонгук.

Тогда RM быстро напомнил ему при каких обстоятельствах произошло их знакомство.

«Когда я впервые увидел его, на мне было только нижнее белье. Я был дома и не ждал гостей. Он вошел и сказал: «О, я новый участник», а я в тот момент был только в нижнем белье», — рассказал RM.

Вот такая шуточная история знакомства связывает наших айдолов! Кажется, у судьбы явно есть чувство юмора!


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Ножи, кресты и редкие монеты: в Днепре при строительстве дороги обнаружили ценный клад
Ножи, кресты и редкие монеты: в Днепре при строительстве дороги
Началась поставка белорусских нефтепродуктов в российские порты
Началась поставка белорусских нефтепродуктов в российские порты
В Сенате США блокируют кандидатуру на пост главы ЦРУ из-за санкций против СП-2
В Сенате США блокируют кандидатуру на пост главы ЦРУ из-за санкций
"Вожу на терапию": кот Димы Билана заразился ВИЧ
"Вожу на терапию": кот Димы Билана заразился ВИЧ
Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Жуткие подробности контракта солисток «ВИА Гры»: «Если не хочешь погубить карьеру, то …»
Жуткие подробности контракта солисток «ВИА Гры»: «Если не хочешь
Чонгук из BTS поделился своим секретом здоровой кожи
Чонгук из BTS поделился своим секретом здоровой кожи
Первая встреча RM и Чонгука: «Я был в одних трусах»
Первая встреча RM и Чонгука: «Я был в одних трусах»
Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты
Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты
На Украине предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
На Украине предрекли Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
Саша Черно не может снять квартиру в родном Сергиевом Посаде
Саша Черно не может снять квартиру в родном Сергиевом Посаде
В России предложили ввести новую выплату на детей
В России предложили ввести новую выплату на детей

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

«Я сразу встретил его в трусах», — RM о знакомстве с Чимином
Чонгук засветил свои красные трусы в новом видео
Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?
Техник рассказал, что происходит в квартире Чонгука из BTS