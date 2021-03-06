Первая встреча RM и Чонгука: «Я был в одних трусах»

Лидия Мартынова

Южнокорейской к-поп группе BTS пошел уже восьмой год, но знаешь ли ты, как познакомились айдолы между собой? Знакомство RM и Чонгука (Jungkook) тебя явно удивит.

Практически с самого начала дебюта BTS живут вместе. Парни знают друг о друге практически все: что любят есть каждый участник, когда и кто идет спать и какого цвета предпочитают трусы. Оказывается, когда Чонгук пришел впервые знакомиться с группой, то RM стоял в одном нижнем белье. В интервью с Джимми Фэллоном (Jimmy Fallon) парни вспомнили этот забавный случай.

«Когда я видел RM, то подумал, что он потрясающий», — вспоминает Чонгук.

Тогда RM быстро напомнил ему при каких обстоятельствах произошло их знакомство.

«Когда я впервые увидел его, на мне было только нижнее белье. Я был дома и не ждал гостей. Он вошел и сказал: «О, я новый участник», а я в тот момент был только в нижнем белье», — рассказал RM.

Вот такая шуточная история знакомства связывает наших айдолов! Кажется, у судьбы явно есть чувство юмора!



