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Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста

Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возрастаФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сообщения о готовящемся новом повышении пенсионного возраста в России являются ошибочными. Таким образом прокомментировал соответствующие сведения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, утверждение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина ошибочно.

Ранее парламентарий заявил, что в 2022 году будет выдвинуто предложение о повышении пенсионного возраста. Рашкин объяснил это тем, что предыдущее повышение не помогло устранить дефицит бюджета Пенсионного фонда.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
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