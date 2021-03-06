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Певица Адель официально развелась с мужем

Певица Адель официально развелась с мужем
Британская певица Адель и бизнесмен Саймон Конекки официально завершили бракоразводный процесс, сообщил источник Us Weekly. Это произошло почти через два года после того, как пара объявила о своем расставании.

Как рассказал инсайдер издания, судья подписал мировое соглашение после того, как супруги наконец-то решили вопросы, связанные с разделом имущества.

Пара начала встречаться в 2011 году. Через год у них родился сын, которого назвали Анджело. В 2017-м Адель и Конекки тайно поженились, а в апреле 2019 года певица объявила о расставании с мужем.


Сейчас, по словам представителя певицы, бывшие супруги "стремятся вместе и с любовью воспитывать своего сына".


Западные СМИ пишут о том, что причиной разрыва стали "непримиримые разногласия". Через несколько лет совместной жизни Адель и Саймон поняли, что "романтики и любви в их отношениях больше нет". Оба тогда были "разочарованы".

Несмотря на разрыв, обладательница 15-ти премий "Грэмми" не отчаялась. После расставания с Конекки она серьезно взялась за себя и за несколько месяцев похудела на 45 килограммов.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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