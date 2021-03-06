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Платье Жанны Фриске за 100 тысяч так и не ушло с молотка

Платье Жанны Фриске за 100 тысяч так и не ушло с молотка

5 марта в подмосковном Красногорске прошло благотворительное мероприятие, в рамках которого состоялся необычный аукцион: фонд «Жанна Фриске — Я рядом!» выставил на продажу вещь, принадлежащую покойной певице.


На торги решено было выставить наряд артистки, в котором та присутствовала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008 году. Это золотистое мини-платье с ассиметричным верхом. По словмм Наташи Фриске, эта вещь была одной из любимых в гардеробе звездной сестры. Семья хранила его дома после того, как перевезла все вещи Жанны из Майами. 

Отметим, что продажа осуществлялась в благотворительных целях. Средства, вырученные от продажи, планировалось перевести на счет фонда «Жанна Фриске — Я рядом!», который занимается помощью тяжелобольным детям. Но первоначальную цену в сто тысяч,увы, так никто из присутствующих не предложил. 

Помимо аукциона прошел еще концерт в память о певице. Мероприятие в качестве гостей посетили отец Жанны и ее сестра. Владимир Борисович и Наталья признались, что очень тронуты этим событием.  

«Жанна всегда с нами рядом, мы это чувствуем, - поделилась с журналистами Наталья Фриске. - Я до сих пор помню тот день, когда она вышла в этом платье на красную ковровую дорожку. Она мне звонила, рассказывала, как все прошло. В тот момент Жанна была очень красивая - роскошные золотистые волосы на одно плечо и золотое платье...»

Также Наталья отметила, что, скорее всего, семья соберет все наряды и вещи Жанны и организует музей.  

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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