Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом

Алексей Вольцев

Во время совещания по вопросу социально-экономического развития Кузбасса премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Максим Орешкин заболел коронавирусом.

Мишустин произнес благодарственную речь чиновникам, которые смогли реализовать госпрограмму и особенно отметил вклад в ее развитие Максима Орешкина. По словам премьера, Максим Станиславович много работал, чтобы все было запущено срок, но не уберег при этом свое здоровье.

«К сожалению, он заболел коронавирусом. Пользуясь случаем, хочу ему передать пожелания о выздоровлении. Он с нами на связи всегда», — сказал Михаил Владимирович.

Пока что нет данных, в какой форме 38-летний Орешкин переносит болезнь. О его состоянии ничего не известно.

К слову, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путина регулярно проверяют на коронавирус. Лидеру страны также докладывают об испытаниях вакцины и о том, как идет прививочная программа в городах.

Напомним, что Максим Орешкин был замминистра финансов РФ с 3 мая 2015 по 30 ноября 2016. А затем стал министром экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 по 15 января 2020. Сейчас же он является помощником Владимира Путина.