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Популярную российскую блогершу избили в баре из-за стульев

Популярную российскую блогершу избили в баре из-за стульевФото: @roozhkova / Instagram

Популярную российскую блогершу Олесю Рожкову избили в одном из баров в Приморском крае. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в кафе «Нобилис» в городе Спасск-Дальний. По информации Baza, причиной конфликта стали стулья, которые не поделили между собой две компании.

Рожкова заявила, что в спор вмешался сотрудник местного МЧС Александр Митрофанов. Он же якобы и нанес ей удары по голове и лицу. «Человек, который должен спасать жизни людей, но выбрал другой путь. Пожарный, который потушил меня с пяти ударов», — написала она в одном из постов.

В сторис своего аккаунта блогерша опубликовала многочисленные фото и видео из бара сразу после драки, а также из автомобиля скорой помощи.

Местное управление МЧС провело проверку по факту случившегося и опубликовало ее результаты также в Instagram. В ведомстве установили, что их сотрудник в свободное от работы время действительно находился в кафе вместе с друзьями и был свидетелем потасовки у барной стойки, однако сам, по словам очевидцев, в драке не участвовал.

5 сентября прошлого года сообщалось, что российскую блогершу Марьяну Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) во время прогулки на самокате избил неизвестный. По словам девушки, на нее напал «обдолбанный мужик». Чем закончилась потасовка, она не уточнила, лишь добавив, что больше никогда не выйдет из дома без перцового баллончика.

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По материалам: lenta.ru
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