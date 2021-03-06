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Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов

Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство России во Франции не комментирует публикацию французской газеты Les Echos, в которой идет речь о взаимной тайной высылке дипломатов двух стран в конце 2020 года.

"Не комментируем утечки в СМИ", - сказали РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Париже.

Ранее газета Les Echos сообщила, что Россия и Франция в конце прошлого года тайно осуществили взаимную высылку дипломатов. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники, одного из сотрудников экономического отдела посольства РФ в Париже заподозрили в шпионаже, после чего Франция его выслала. Россия приняла ответные меры, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

Политика

По материалам: ria.ru
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