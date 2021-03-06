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Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет
Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.

"На этой неделе президент провел совещание по развитию угольной отрасли, где поднимались различные вопросы, в том числе вопросы транспортного обеспечения поставок из вашего региона. Тема важнейшая… Кузбасс производит почти 60 % всей российской угольной продукции и жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. И для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет", – сказал Мишустин.

Экономика

По материалам: ria.ru
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