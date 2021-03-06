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Правительство задумалось о новом "налоге на Google"

Правительство задумалось о новом "налоге на Google"

Правительство России рассматривает возможность введения нового налога для IT-компаний, пишет газета "Ведомости".

Этот вопрос на прошлой неделе обсуждался на совещании представителей отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, о чем сообщили изданию участники встречи. На мероприятии присутствовали, в частности, представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, "1С", венчурного фонда Almaz Capital Partners, "Альфа-банка", РЖД, Mail.ru Group, "Яндекса" и отраслевых ассоциаций.

"Новый налог — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — "Цифровой налог". Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в Сети для запуска контекстной рекламы", — пояснил один из участников совещания.

Собранные в виде этого "цифрового налога" средства планируется направлять на поддержку российской IT-отрасли. Решение о его введении должно быть принято к середине года.

Еще один участник встречи отметил, что на ней обсуждалась возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как "налог на Google". Он был введен в 2017 г. и касается тех цифровых компаний, которые продают в РФ игры, базы данных и иной софт дистанционным способом. Тема перераспределения средств была поднята потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств.

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По материалам: uposters.ru
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