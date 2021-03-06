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Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"

Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
Вакцина "Спутник V" не будет возвращена в РФ, она необходима в Словакии, написал в пятницу вечером в Facebook премьер Игорь Матович, реагируя на критические заявления некоторых политиков страны в отношении закупки российской вакцины.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил Матович на пресс-конференции в аэропорту, закупить вакцину "Спутник V" было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".

Россия

По материалам: ria.ru
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