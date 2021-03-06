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Провел в тюрьмах РФ четыре года: Украина добилась освобождения известного политзаключенного

Провел в тюрьмах РФ четыре года: Украина добилась освобождения известного политзаключенного

Украина добилась от Росcии освобождения узника Кремля Глеба Шаблия, который был задержан ФСБ в 2016 году. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

«Приветствую политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири», — написал Кулеба.

Напоминаем, российские силовики задержали Глеба Шаблия в оккупированном Крыму якобы как участника «диверсионной группы». ФСБ утверждала, что «диверсанты» планировали совершение терактов на военных объектах оккупированного Россией полуострова. Якобы у задержанных изъяли взрывчатку, оружие, карты и схемы.

Украина

По материалам: fakty.ua
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