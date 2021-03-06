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Психологи назвали универсальный подарок на 8 марта

Психологи назвали универсальный подарок на 8 мартаФото: Pixabay.com

Психологи назвали универсальный подарок на 8 марта, который подойдет всем женщинам. По словам специалистов, абсолютно всем женщинам понравится уделенное им внимание, пишет РИА Новости.

«Если уж говорить об универсальном совете, то все женщины точно ждут внимания. А вот как оно будет проявлено — зависит от каждого конкретного мужчины», — сказала заведующая патопсихологической лаборатории «клиники первого психотического эпизода» ПКБ №1 имени Алексеева Анна Подольская.

Эксперт также подчеркнула, что женщину нужно делать счастливой всегда, а не раз в году. Если мужчина равнодушно относится к женщине в течение года, то за один день это не получится компенсировать, уверена психолог.

Клинический психолог ПКБ №1 имени Алексеева Галина Леонтьева добавила, что главными мотивами в отношениях должны быть внимание, забота и теплота. Именно поэтому поздравление с праздниками нельзя превращать в формальность.

Ранее были названы самые популярные подарки, которые для россиянок заказывали на 8 марта. Так, в топ продаж в интернет-магазине Wildberries вошли сковороды и фены для волос.

Россия

По материалам: lenta.ru
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