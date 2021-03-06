Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова

Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова

Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка МоховаАлексей ПушковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков отказал скопинскому маньяку Виктору Мохову в моральном праве появляться на ток-шоу российских телеканалов. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он ответил на высказывание журналиста Владимира Познера, который обратил внимание на то, что по закону телеканалы имеют права приглашать Мохова, как и он — идти на шоу. Сенатор указал, что вопрос о появлении маньяка на телевидении — вопрос не права, а морали. «Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране. И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм», — пояснил свою точку зрения Пушков.

Парламентарий добавил, что «правовое государство в чистом виде» имеет один крупный изъян — так не остается места нравственному чувству. «В УК морально-нравственный закон не прописан. Но он есть. И должен быть, иначе общество превратится в бездушное царство преступников их их авдокатов. Недаром в России издревле было такое понятие: по справедливости. Оно должно всегда сопровождать применение закона», — заключил Пушков.

Ранее адвокат маньяка Игорь Ким заявил, что после освобождения Мохов оказался в Москве, «в самой гуще событий, на ток-шоу», не уточнив передачу. По неподтвержденным данным, маньяк мог получить в качестве гонорара за участие в эфире от 2,8 до 3 миллионов рублей. При этом федеральные телеканалы заявили об отсутствии планов приглашать россиянина.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез за город. Следующие 1296 дней девушки в качестве секс-рабынь провели в бункере, вырытом маньяком на участке под гаражом. По решению суда его приговорили к 17 годам лишения свободы. Россиянин полностью отбыл наказание и вышел на свободу 3 марта 2021 года. За Моховым установят надзор на шесть лет. Ему будет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?
Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?
Опять? Иранский рэпер продолжает оскорблять BTS
Опять? Иранский рэпер продолжает оскорблять BTS
Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр Криклий, — блогер
Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова
Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать
Пьяный россиянин насмерть сбил подростка и уехал
Пьяный россиянин насмерть сбил подростка и уехал
Российские дети массово отравились в детском саду
Российские дети массово отравились в детском саду
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Россияне выбрали любимых писательниц
Россияне выбрали любимых писательниц
Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз
Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз
Арсений Бородин об отношениях с Настей Ивлеевой: «Не скучаю по тем временам»
Арсений Бородин об отношениях с Настей Ивлеевой: «Не скучаю по тем

Топ на сегодня

Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Еще по теме

Познер порассуждал о праве телеканалов приглашать на ток-шоу скопинского маньяка
Пушков рассказал, кто хочет лишить Россию права вето в ООН
Пушков: США не может считать себя мировым лидером из-за массовых расстрелов
Пушков рассказал, кто мечтает лишить Россию права вето в ООН