Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова

Вадим Карасев

Алексей ПушковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков отказал скопинскому маньяку Виктору Мохову в моральном праве появляться на ток-шоу российских телеканалов. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он ответил на высказывание журналиста Владимира Познера, который обратил внимание на то, что по закону телеканалы имеют права приглашать Мохова, как и он — идти на шоу. Сенатор указал, что вопрос о появлении маньяка на телевидении — вопрос не права, а морали. «Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране. И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм», — пояснил свою точку зрения Пушков.

Парламентарий добавил, что «правовое государство в чистом виде» имеет один крупный изъян — так не остается места нравственному чувству. «В УК морально-нравственный закон не прописан. Но он есть. И должен быть, иначе общество превратится в бездушное царство преступников их их авдокатов. Недаром в России издревле было такое понятие: по справедливости. Оно должно всегда сопровождать применение закона», — заключил Пушков.

Ранее адвокат маньяка Игорь Ким заявил, что после освобождения Мохов оказался в Москве, «в самой гуще событий, на ток-шоу», не уточнив передачу. По неподтвержденным данным, маньяк мог получить в качестве гонорара за участие в эфире от 2,8 до 3 миллионов рублей. При этом федеральные телеканалы заявили об отсутствии планов приглашать россиянина.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез за город. Следующие 1296 дней девушки в качестве секс-рабынь провели в бункере, вырытом маньяком на участке под гаражом. По решению суда его приговорили к 17 годам лишения свободы. Россиянин полностью отбыл наказание и вышел на свободу 3 марта 2021 года. За Моховым установят надзор на шесть лет. Ему будет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.