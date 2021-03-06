Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку Российской Федерации Елену Яковлеву, отметив ее непревзойденное мастерство и обаяние.





"Уважаемая Елена Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения... Зрители искренне любят Вас за непревзойденное мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что Яковлева является яркой и талантливой актрисой, блестяще реализовавшей себя в творчестве. Путин добавил, что своими работами в театре и кино актриса обогатила отечественное искусство.

Также президент пожелал Яковлевой здоровья, успехов и всего самого доброго.