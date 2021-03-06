Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку Российской Федерации Елену Яковлеву, отметив ее непревзойденное мастерство и обаяние.


"Уважаемая Елена Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения... Зрители искренне любят Вас за непревзойденное мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что Яковлева является яркой и талантливой актрисой, блестяще реализовавшей себя в творчестве. Путин добавил, что своими работами в театре и кино актриса обогатила отечественное искусство.


Также президент пожелал Яковлевой здоровья, успехов и всего самого доброго.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?
Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?
Опять? Иранский рэпер продолжает оскорблять BTS
Опять? Иранский рэпер продолжает оскорблять BTS
Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр Криклий, — блогер
Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова
Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать
Пьяный россиянин насмерть сбил подростка и уехал
Пьяный россиянин насмерть сбил подростка и уехал
Российские дети массово отравились в детском саду
Российские дети массово отравились в детском саду
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Россияне выбрали любимых писательниц
Россияне выбрали любимых писательниц
Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз
Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз
Арсений Бородин об отношениях с Настей Ивлеевой: «Не скучаю по тем временам»
Арсений Бородин об отношениях с Настей Ивлеевой: «Не скучаю по тем

Топ на сегодня

Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Еще по теме

Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
Путин поздравил Быстрицкую с днем рождения
Безгранично талантливая и по-настоящему интеллигентная: Путин поздравил Волчек
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения