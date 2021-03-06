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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусомФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденами Пирогова и медалями Луки Крымского медиков за борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом главы государства награждены свыше 200 медиков «за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции».

Ранее Путин поручил правительству определить федеральный орган, который будет заниматься вопросами защиты семьи и детей. Он также отметил необходимость подготовить меры по профилактике социального сиротства в 2022-2025 годах. Соответствующие предложения должны быть представлены до 1 сентября.

Россия

По материалам: lenta.ru
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