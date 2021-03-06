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Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника коронавирусом

Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника коронавирусомФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отказался от изоляции после того, как его помощник Максим Орешкин сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает радиостанция Говорит Москва в Telegram-канале.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что заражение Орешкина не несет угрозы, поэтому в изоляции президента нет необходимости. «У них не было прямых контактов», — сказал он.

О том, что Орешкин заразился коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса 6 марта. О том, в какой форме протекает болезнь у помощника президента, не сообщается.

12 февраля Песков высказался о планах Путина сделать прививку от коронавируса осенью. По словам официального представителя Кремля, у президента «отменное здоровье», а вакцинация нужна, «чтобы сохранять это отменное здоровье».

Россия

По материалам: lenta.ru
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