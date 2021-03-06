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Путин поздравил Терешкову и похвалил за работу в Госдуме

Путин поздравил Терешкову и похвалил за работу в ГосдумеФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес депутата Госдумы, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что она, покорив космос, «вписала героические, незабываемые страницы в историю нашей страны». Вместе с тем он похвалил Терешкову за ее работу, стремление быть сопричастной к судьбе России, общественную и законотворческую деятельность, которая в полной мере востребована государством.

Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Ярославской области. Свой полет она совершила 16-19 июня 1963 года. Корабль «Восток-5» облетел вокруг планеты 48 раз, на это потребовалось 70 часов и 50 минут. Она остается единственной женщиной, совершившей одиночный космический полет.

С 1966-го по 1989 год Терешкова являлась депутатом Верховного Совета СССР. Почти весь этот срок, с 1968-го по 1987-й, она возглавляла Комитет советских женщин. В 2011 году она попала в Государственную Думу от партии «Единая Россия».

За время работы в парламенте Терешкова, согласно базе Госдумы, является инициатором 19 законопроектов. Также 10 марта 2020 года она озвучила предложение убрать ограничения по числу президентских сроков для действующего президента.

Позднее депутат подтвердила, что после своей инициативы имела личный разговор с Путиным, но на вопрос о его содержании ответила: «Очень много хотите знать. А это секрет». Также она утверждает, что получила множество писем с благодарностями за «сохранение Владимира Владимировича».

Россия

По материалам: lenta.ru
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