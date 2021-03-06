Ради квартиры с видом на Кремль Светлана Пермякова влезла в огромную ипотеку

Алексей Вольцев

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова недавно стала обладательницей квартиры в центре Москвы. В эфире НТВ актриса призналась, что из-за 56-метровых апартаментов с видом на Кремль ей пришлось влезть в ипотеку.

Но для Пермяковой не в новинку влезать в долги и кредиты. Дело в том, что в первый раз она отважилась на покупку квартиры в 2007 году. Тогда она смогла внести лишь 250 тысяч рублей, а остальную часть собиралась выплачивать последующие 15 лет, взяв кредит в долларах. Но уже через год ее пригласили в «Интерны», где она стала хорошо зарабатывать. Правда, грянул кризис 2008 года, а также резкий скачок курса валют. «Начались первые съемочные дни, я пришла к продюсерам и попросила деньги наличкой», — признается Светлана.

Затем из однушки ее семья переехала просторную трешку в Люберцах, за которую актриса также скоро расплатилась, так как была погружена в работу. И ставка была ниже, всего 10-11% годовых. А несколько лет назад отец дочери Вари предложил ей перебраться в центр, потому что девочке будет удобнее учиться.

«Пришлось взять уже третью ипотеку. Продала те две квартиры, которые были в моей собственности, но этого хватило на половину стоимости», — призналась звезда в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

У 49-летней Пермяковой все платежи шли по плану, пока не грянула пандемия. Если раньше она отдавала деньги досрочно, то сейчас ей еле хватает на обязательный взнос. «Не получается выплачивать быстро — нет работы, нет тех средств, из которых отдавать. Дай Бог хоть так платить», — посетовала актриса в эфире НТВ.