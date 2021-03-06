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Раскрыты самые убыточные отрасли 2020 года в России

Раскрыты самые убыточные отрасли 2020 года в РоссииФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Росстат раскрыл, что чистая прибыль средних и крупных компаний России в 2020 году упала на 23,5 процента. Наиболее убыточными оказали угольная отрасль и общепит, говорится в оперативных данных.

При этом доля убыточных организаций в 2020 году составила 29,4 процента, увеличившись на 2,9 процентного пункта по сравнению с 2019 годом, и они получили совокупный убыток в размере 5,3 триллиона рублей — в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Сильное ухудшение финансовых результатов в 2020 году наблюдалось в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента), а также в торговле оптовой, кроме оптовой торговли автомобилями и мотоциклами (минус 69,5 процента).

При этом в нескольких отраслях сложился убыток: это добыча угля (минус 37,6 миллиарда рублей), распределение газа (минус 79,2 миллиарда рублей), производство пара и горячей воды (минус 135,3 миллиарда рублей), междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге (минус 40,1 миллиарда рублей) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (минус 56,2 миллиарда рублей).

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в отрасли сельского хозяйства и рыболовства (плюс 86 процентов), операций с недвижимым имуществом (плюс 72,3 процента), строительства (плюс 53,1 процента), розничной торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (плюс 34,4 процента).

Ранее сообщалось, что общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» в ходе общего собрания подготовила ряд предложений по мерам господдержки малого бизнеса. Среди прочего, бизнесмены предложили повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 миллионов рублей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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