Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр Криклий, — блогер

Анастасия Иванова

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков усиливает влияние на Верховную Раду и Кабмин, в его зону влияния уже вошел министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом почти в открытую говорят в кулуарах парламента, несмотря на растущее недовольство его работой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Михаил Шнайдер.

«После начала военных действий между Дмитрием Разумковым и Офисом президента спикер сумел объединить вокруг себя сильнейшие кадры Зе-команды. Примечательно, что до сих пор он в основном консолидировал вокруг себя депутатов, включая глав ряда комитетов, таких как глава комитета по образованию Сергей Бабак, председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, правоохранительного комитета Денис Монастырский и бюджетного Юрий Аристов. Но теперь спикер начал системную кадровую работу с Кабмином», — отметил Шнайдер.

По информации блогера, Разумков якобы уже ведет активные переговоры с потенциальными политическими союзниками и спонсорами.

«Могу только повторить и подтвердить информацию из СМИ о его успешных переговорах с мэром Киева Виталием Кличко, который уже фактически влился в команду спикера», — написал Шнайдер, ссылаясь на инсайд.