Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр Криклий, — блогер

Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр Криклий, — блогер


Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков усиливает влияние на Верховную Раду и Кабмин, в его зону влияния уже вошел министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом почти в открытую говорят в кулуарах парламента, несмотря на растущее недовольство его работой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Михаил Шнайдер.

«После начала военных действий между Дмитрием Разумковым и Офисом президента спикер сумел объединить вокруг себя сильнейшие кадры Зе-команды. Примечательно, что до сих пор он в основном консолидировал вокруг себя депутатов, включая глав ряда комитетов, таких как глава комитета по образованию Сергей Бабак, председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, правоохранительного комитета Денис Монастырский и бюджетного Юрий Аристов. Но теперь спикер начал системную кадровую работу с Кабмином», — отметил Шнайдер.

По информации блогера, Разумков якобы уже ведет активные переговоры с потенциальными политическими союзниками и спонсорами.

«Могу только повторить и подтвердить информацию из СМИ о его успешных переговорах с мэром Киева Виталием Кличко, который уже фактически влился в команду спикера», — написал Шнайдер, ссылаясь на инсайд.

Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр Криклий, — блогер
Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда
Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?
Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?
Опять? Иранский рэпер продолжает оскорблять BTS
Опять? Иранский рэпер продолжает оскорблять BTS
Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр Криклий, — блогер
Разумков укрепляет свою команду — к ней присоединился министр
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова
Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать
Пьяный россиянин насмерть сбил подростка и уехал
Пьяный россиянин насмерть сбил подростка и уехал
Российские дети массово отравились в детском саду
Российские дети массово отравились в детском саду
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Россияне выбрали любимых писательниц
Россияне выбрали любимых писательниц
Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз
Николас Кейдж сыграл свадьбу в пятый раз
Арсений Бородин об отношениях с Настей Ивлеевой: «Не скучаю по тем временам»
Арсений Бородин об отношениях с Настей Ивлеевой: «Не скучаю по тем

Топ на сегодня

Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Еще по теме

В Верховной раде пока нет заявления Гончаркука об отставке
Есть ошибки и просчеты: Разумков прокомментировал работу Кабмина
Зеленский утвердил новый состав Национального совета реформ
Спикер Рады Разумков опроверг слухи о конфликте с Зеленским