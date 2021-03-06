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Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале

Режиссер Хон Сан Су второй год подряд получил награду Берлинале
Южнокорейский режиссер Хон Сан Су получил приз за лучший сценарий к фильму "Вступление" на 71-м Берлинском кинофестивале, сообщило жюри Основного конкурса смотра.

Это его второй "Серебряный медведь": в прошлом году Хон Сан Су уже был отмечен на Берлинале. Тогда его фильм "Женщина, которая убежала" получил награду за лучшую режиссуру.

Черно-белая картина "Вступление" состоит из трех философских новелл. Это рассуждение на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.


Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)Кадр из фильма "Введение"
1 из 2Кадр из фильма "Введение"© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Сцена из фильма "Введение"

2 из 2

Сцена из фильма "Введение"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)1 из 2Кадр из фильма "Введение"© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)2 из 2

Сцена из фильма "Введение"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Режиссер выступил еще и как сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор.


В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).

Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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