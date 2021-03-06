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RM вспомнил, как участники покидали BTS

RM вспомнил, как участники покидали BTS

Участником южнокорейской к-поп группы BTS пришлось пережить многое в начале своей карьеры. Особенно трудными были времена трейни. Предлагаем тебе вспомнить душераздирающую историю от RM. Не забудь подготовить платочек!

Ни для кого не секрет, что RM фактически был первым участником BTS, поэтому на его долю выпало не мало психологических трудностей. Айдол был вынужден наблюдать, как множество вдохновленных стажеров приходят в Big Hit Entertainment, но потом их увольняют. Несмотря на то, что все музыканты были конкурентами RM, ему было искренне жало их.


«Я испытывал смешанные чувства и был растерян, когда такое происходило на моих глаза», — вспоминает айдол.

К слову, и сам музыкант чуть не оказался на грани выгода. RM вспомнил, как Бан Ши Хёк (Bang Si Hyuk) был довольно строг с ним до дебюта. В какой-то момент музыкант даже хотел покинуть группу. Это случилось после слов директора Big Hit Entertainment, который заявил: «Думаю, я привёл тебя без веской причины». Услышав это, RM стал работать еще усерднее. Однако чувство того, что он не дебютирует в группе, его не покидало.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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