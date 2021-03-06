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Рогозин поблагодарил США за "пинок"

Рогозин поблагодарил США за "пинок"

Политика США на рынке космических услуг стала хорошим стимулом для сокращения издержек в российской ракетно-космической отрасли, считает гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Так он прокомментировал новость о том, что стоимость услуг NASA по доставке грузов на и с МКС выросла почти в 7 раз. В космическом агентстве объяснили, что цены, установленные в июне 2019 года, изначально планировалось скорректировать, поскольку они не покрывали используемые NASA ресурсы, а были "предназначены для стимулирования рынка".

Рогозин выразил уверенность, что под стимулированием рынка американцы подразумевали его "зачистку от всех неамериканских конкурентов", а когда это удалось, подняли цены "до почти естественного уровня".

Тем не менее политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников", как любой пинок, сделали доброе дело — в России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса". И за это нужно партнерам сказать спасибо.

Ранее, как писал NEWSTES, Рогозин не увидел смысла участвовать в лунной гонке с США.

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По материалам: uposters.ru
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