Рогозин поблагодарил США за "пинок"
Политика США на рынке космических услуг стала хорошим стимулом для сокращения издержек в российской ракетно-космической отрасли, считает гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Так он прокомментировал новость о том, что стоимость услуг NASA по доставке грузов на и с МКС выросла почти в 7 раз. В космическом агентстве объяснили, что цены, установленные в июне 2019 года, изначально планировалось скорректировать, поскольку они не покрывали используемые NASA ресурсы, а были "предназначены для стимулирования рынка".
Рогозин выразил уверенность, что под стимулированием рынка американцы подразумевали его "зачистку от всех неамериканских конкурентов", а когда это удалось, подняли цены "до почти естественного уровня".
Ранее, как писал NEWSTES, Рогозин не увидел смысла участвовать в лунной гонке с США.