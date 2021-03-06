Рособрнадзор хочет ввести цифровое портфолио школьников
В России может появиться цифровое портфолио школьника, в котором будут собраны учебные и общественные достижения учащихся. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА "Новости".
По словам Музаева, нововведение должно будет восполнить пробел, за который критикуют ЕГЭ, неспособный оценить многие способности и таланты детей.
При этом Музаев подчеркнул, что даже если достижения из портфолио будут оцениваться в баллах, полный отказ от ЕГЭ все равно будет невозможен, поскольку у школьников из разных регионов и населенных пунктов будут разные возможности "наполнять копилку". Например, школьники из сельской местности будут в этом аспекте проигрывать городским жителям. Вносить достижения в портфолио смогут только заслуживающие доверия организации, список которых будет составлен отдельно.