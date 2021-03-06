Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рособрнадзор хочет ввести цифровое портфолио школьников

Рособрнадзор хочет ввести цифровое портфолио школьников

В России может появиться цифровое портфолио школьника, в котором будут собраны учебные и общественные достижения учащихся. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА "Новости".

По словам Музаева, нововведение должно будет восполнить пробел, за который критикуют ЕГЭ, неспособный оценить многие способности и таланты детей.

Достижения каждого ученика можно фиксировать начиная с четвертого класса. Это может быть такая копилка для каждого ребенка, но это копилка не "черных меток", туда, по нашей идее, не будет заноситься поведение, двойки и так далее. Это копилка положительных вещей, в том числе успехов во внеучебной деятельности, спортивных достижений, участия в волонтерстве.

При этом Музаев подчеркнул, что даже если достижения из портфолио будут оцениваться в баллах, полный отказ от ЕГЭ все равно будет невозможен, поскольку у школьников из разных регионов и населенных пунктов будут разные возможности "наполнять копилку". Например, школьники из сельской местности будут в этом аспекте проигрывать городским жителям. Вносить достижения в портфолио смогут только заслуживающие доверия организации, список которых будет составлен отдельно.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россиянам раскрыли опасность кредита на некоторые товары и услуги
Россиянам раскрыли опасность кредита на некоторые товары и услуги
Правительство задумалось о новом "налоге на Google"
Правительство задумалось о новом "налоге на Google"
Назван топ-5 популярнейших российских современных писательниц
Назван топ-5 популярнейших российских современных писательниц
Киркоров представил песню, с которой поедет покорять "Евровидение-2021"
Киркоров представил песню, с которой поедет покорять
Отрезали голову ко дню рождения: мэр Ивано-Франковска выступил с заявлением
Отрезали голову ко дню рождения: мэр Ивано-Франковска выступил
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России
В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
Перечислены шесть запретных тем для обсуждения в соцсетях
Перечислены шесть запретных тем для обсуждения в соцсетях
Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение
Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение
Рособрнадзор хочет ввести цифровое портфолио школьников
Рособрнадзор хочет ввести цифровое портфолио школьников
Росприроднадзор планирует создать экорейтинг предприятий
Росприроднадзор планирует создать экорейтинг предприятий
"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе
"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе

Топ на сегодня

Зачем коммунисты развалили СССР?
Зачем коммунисты развалили СССР?
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
В Минздраве допустили рост детской смертности из-за пандемии COVID-19
В Минздраве допустили рост детской смертности из-за пандемии COVID-19
Врач предупредила об опасности частого приема обезболивающих
Врач предупредила об опасности частого приема обезболивающих

Еще по теме

Рособрнадзор оценил будущее ЕГЭ в России к 2030 году
В Рособрнадзоре рассказали о сроках завершения разработки ЕГЭ по китайскому языку
Правительство захотело собрать данные о соцсетях школьников и их родителей
Российским школьникам предрекли сдачу ЕГЭ с искусственным интеллектом