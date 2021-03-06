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Росприроднадзор планирует создать экорейтинг предприятий

Росприроднадзор планирует создать экорейтинг предприятий

Росприроднадзор хочет создать в России экорейтинг предприятий. Такое нововведение будет способствовать формированию новой экологической политики страны, рассказала в интервью "Российской газете" руководитель ведомства Светлана Радионова. 

"Мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований. Пусть все видят, кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни", — заявила она.

Также выдвинуто предложение по повышению штрафов за ущерб природе. По мнению Радионовой, "когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится".

Сейчас в России соблюдать установленные нормы становится выгоднее, чем пытаться сэкономить на замене фильтров или перевозке мусора на нелегальный полигон. Однако не только промышленность может являться основным источником загрязнения окружающей среды — внушительный вклад в ухудшение экологии вносят транспорт или отапливаемые углем дома.

Ранее NEWSTES писал, что миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал богатые государства перейти на искусственную говядину. Это может помочь планете в экологическом плане, так как сократятся выбросы метана.

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По материалам: uposters.ru
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