Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия и Франция в конце 2020 года тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны. Об этом стало известно Les Echos.

По данным надежных источников, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве. При этом процесс проходил в условиях строжайшей секретности, и публично об обмене высланными дипломатами не сообщалось.

Посольство Франции в Москве оставило без комментариев запрос французского издания и «Коммерсанта». Также эту информацию оставили без внимания в МИД России.

«Возможно, с обеих сторон не хотели выносить сор из избы, учитывая, что отношения между двумя странами, несмотря на любезные слова, весьма натянутые», — пояснил российскому изданию собеседник, близко знакомый с дипломатической практикой. Les Echos добавляет, что в настоящее время Франция и Россия «пытаются сохранить хотя бы внешне хорошие отношения, несмотря на новое нарастание напряжения после предполагаемого отравления Алексея Навального» (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

5 февраля Москва объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера. Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили протест из-за их участия в прошедших 23 января несанкционированных акциях. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон призвал к диалогу с Россией. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он указал, что коммуникации с Москвой необходимы для выстраивания архитектуры совместной безопасности и являются ключом к миру на европейском континенте. При этом он отметил, что диалог с Россией «должен быть требовательный».