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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с возвратом переводов

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с возвратом переводов

Эксперты предупредили россиян о новой схеме мошенничества с переводом средств на банковскую карту. Аферисты отправляют деньги жертве, после чего сообщают, что средства были переведены ошибочно, и просят вернуть их обратно на счет третьего лица.

Но транзакция оказывается всего лишь закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо интернет-сервису. После подтверждения такие сайты смогут списать со счета любую сумму без дополнительной верификации. Также существует подобная схема с перечислением денег в качестве аванса за покупку на сервисе объявлений. 

"Если покупатель заинтересовался, его просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом "пластик" принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник звонит получателю денег и убеждает перечислить их на его карту под предлогом "возврата" средств за случайный перевод. После этого покупатель, не получивший котенка, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне", — рассказал "Известиям" ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Представители "Росбанка", "СКБ-Банка" и "Промсвязьбанка" сообщили, что им известны такие схемы, при этом в последнем банке усомнились, что они приобретут массовый характер. ЦБ рекомендовал гражданам сообщать о случаях возможного мошенничества в свою кредитную организацию.

Ранее NEWSTES писал, что мошенники начали похищать средства с карт при помощи банкоматов.

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По материалам: uposters.ru
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