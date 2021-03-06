Россиян предупредили о риске лишиться машины из-за долгов прошлого владельца

Вадим Карасев

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Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов рассказал агентству «Прайм», что россияне могут лишиться машины, если у ее прошлого владельца были долги.

По словам юриста, транспортное средство может быть конфисковано и продано с торгов. Он предупредил, что арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества.

Однако это касается лишь тех случаев, когда арест на автомобиль был наложен до заключения договора купли-продажи или новый хозяин не переоформил машину на себя. Поэтому перед сделкой важно выяснить, не наложен ли на машину арест. Сделать это можно в ГИБДД или в базе службы судебных приставов.

Юрист пояснил, что если на машину наложен арест, то сделка купли-продажи является незаконной и новый владелец не сможет зарегистрировать автомобиль в ГИБДД на свое имя.

Ранее в марте сообщалось о россиянине, который сдал квартиру в аренду и внезапно узнал о ее продаже. Объект недвижимости по поддельным документам реализовал квартиросъемщик. На квартиру молодого человека наложили арест. Вернут ли ему жилье, решит суд.