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Россиянам назвали ошибку при парковке автомобиля весной

Россиянам назвали ошибку при парковке автомобиля веснойФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Во время весенних перепадов погоды не рекомендуется парковать автомобиль на ночь в луже, так как в случае замерзания воды уехать со стоянки окажется серьезной проблемой. О такой ошибке водителей предупредил портал «Автовзгляд».

Так, если лужа глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов. Из-за ночных холодов замерзнут колодки, и тронуться с места станет проблематично. Так как в легковой машине нет блокировки, возможна ситуация, когда колесо, которое стоит на снегу, начнет буксовать, «раскапывая» снег до льда, а то, которое в луже, останется на месте. Если выбраться с парковочного места так и не получилось, портал посоветовал отбить лед лопатой или обратиться за помощью к других водителям, которые вытянут машину тросом.

Кром того, постоянно газуя в попытках выехать, на автомобиле с механической коробкой передач можно подпалить сцепление и сломать вариатор. Если долго не менять в нем рабочую жидкость, пробуксовка может привести к проскальзыванию ремня и образованию на его поверхности, а также шкивах, задиров. Со временем это может привести к поломке даже дорогого автомобиля, заявили в «Автовзгляде».

Если задние тормоза у автомобиля барабанные, вода и влага могут проникнуть внутрь и «прихватить» механизмы. Срыв колодок приведет к тому, что одну из них сорвет с креплений и она заклинит барабан. Тогда его придется полностью разбирать, отмечает портал.

Ставить машину в лужу опасно, если в одной из покрышек торчит саморез и колесо спускает. За ночь из шины может выйти весь воздух и вода попадет внутрь. Исправить ситуацию будут способны только работники шиномонтажа.

«Даже если вы выехали из снежно-водяной каши без последствий, хорошо бы перед началом поездки просушить тормоза. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль, чтобы удалить влагу, которая осталась между колодками и тормозными дисками. Иначе при первом резком замедлении можно не рассчитать тормозной путь и въехать в бампер впереди идущей машины», — резюмировал портал.

Ранее директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал, что некоторые россияне совершают «крайне опасную ошибку» при парковке автомобиля, оставляя его на длительную стоянку с вывернутыми колесами. Подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес. Если у автомобиля есть гидроусилитель руля, эта система изнашивается быстрее.

Россия

По материалам: lenta.ru
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