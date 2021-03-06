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Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на МасленицуФото: pixabay.com

Максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов. С учетом начинки и припека речь идет о трех-четырех блинах. Об этом РИА Новости предупредила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, в такой порции содержится приемлемое количество сахара, и это позволит избежать переедания и чувства тяжести. При этом людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов рекомендуется ограничить. Диетолог посоветовала проконсультироваться с врачом при наличии каких-либо проблем со здоровьем.

Стародубова также раскрыла способы сделать блины менее калорийными. Так, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, готовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество сахара и желтков в рецепте, частично заменив их белками. Кроме того, вместо муки высшего сорта допустимо использовать цельнозерновую муку — гречневую, полбяную, ржаную.

«Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой», — подчеркнула диетолог. При этом блюдо, приготовленное даже с учетом всех рекомендаций, останется довольно калорийным — около 200 килокалорий на 100 граммов, предупредила она.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о правильном употреблении блинов на Масленицу. По ее словам, лучше отдать предпочтение блинам с начинкой из грибов или капусты, распределив их на два-три приема пищи. Если есть сладкие блины, то аппетит вернется снова. При жарке блинов стоит использовать меньше масла или не добавлять его совсем.

Россия

По материалам: lenta.ru
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