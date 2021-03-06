Россиянам раскрыли способ избавиться от звонков менеджеров по продажам

Вадим Карасев

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Член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев раскрыл россиянам в интервью радио Sputnik способ избавить от звонков менеджеров по продажам.

По его словам, в случае отсутствия интереса к покупке, прежде всего нужно «отвечать вопросом на вопрос». «Просите сразу звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще раз узнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку», — сказал эксперт.

Григорьев заявил, что при продолжении разговора и попытках отказаться от предлагаемой продукции есть определенный риск. Если же какое-то телефонное предложение заинтересовало, то соглашаться сразу не стоит, нужно изучить другие возможности, посмотреть в интернете цены и сравнить предложения.

Эксперт отметил, что чаще всего на уловки продавцов попадаются пожилые люди, поэтому нужно убедить их не вступать в переговоры.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал россиянам способ избавиться от телефонной рекламы банковских, медицинских и прочих услуг. По его мнению, сделать это можно лишь при помощи блокировки номеров.