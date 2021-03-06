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Россияне выбрали любимых писательниц

Россияне выбрали любимых писательницФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне выбрали любимых писательниц. Рейтинг самых популярных зарубежных авторов в России возглавила Агата Кристи, наиболее востребованной русскоязычной писательницей стала Светлана Мартынчик, известная под псевдонимом Макс Фрай. Такой рейтинг представил сервис аудиокниг Storytel, передает РИА Новости.

В пятерке популярных зарубежных писательниц также оказались Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд. В таком же списке русскоязычных — Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова.

Самым топовым произведением русскоязычных писательниц стала «Зуйлеха открывает глаза» Яхиной, другая ее книга «Дети мои» заняла четвертую позицию. На втором месте — «Женщины Лазаря» Марины Степновой, затем «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой, замыкает пятерку «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!» Ники Набоковой.

Среди зарубежных книг популярны «Город женщин» Гилберт, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро. На третьем месте «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Следом идут два романа Роберта Гэлбрейта (Роулинг) — «Дурная кровь» и «Смертельная белизна».

Ранее исследование сервиса MyBook показало, что в общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует Яхина. Вторую строчку списка заняла «мастер детективной прозы» Татьяна Устинова.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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