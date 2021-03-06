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Российские дети массово отравились в детском саду

Российские дети массово отравились в детском садуФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В городе Шахтерск на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что семеро воспитанников дошкольного учреждения госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.

По информации пресс-службы, при обращении за медицинской помощью всем детям оперативно провели все необходимые исследования и назначили лечение. Сейчас в состоянии российских детей отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет.

По факту отравления детей организована проверка с привлечением контролирующих органов.

Ранее сообщалось, что за последние две недели в 25 школах Красноярска отравился 91 ребенок в возрасте от семи до 14 лет. Во всех случаях диагностирован кишечный иерсиниоз. Управление Роспотребнадзор по Красноярскому краю и Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае провели расследование и выявили ДНК возбудителя иерсиниоза в образцах овощной продукции от поставщика, суточных пробах салата из моркови с яблоками и салата «Витаминный».

Россия

По материалам: lenta.ru
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