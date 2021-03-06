Российский врач назвал срок заразности инфицированных коронавирусом детей

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что заболевшие COVID-19 дети становятся незаразными через 10 дней. Его слова приводит РИА Новости.

При этом у большинства детей вирус продолжает выделяться в течение месяца, однако это не означает, что они способны инфицировать окружающих. Он добавил, что SARS-CoV-2 может выделяться достаточно длительное время вместе с фекалиями, но заразиться окружающие от такого человека не смогут.

Ранее Тимаков заявил, что новый британский штамм коронавируса более контагиозен, то есть легче передается и способен заразить большее число людей. Кроме того, мутировавший штамм коронавируса оказался заразнее для детей, чем его старые разновидности.

Сотрудник научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков утверждал, что коронавирус наиболее активно передается в первые 5-7 дней после заражения. Человек с легким течением болезни перестает быть заразным спустя 11 дней.