Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года

Анастасия Иванова

Росстат рассказал, какие предприятия понесли самые большие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, в прошлом году доля таких организаций составила 29,4 процента, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 2,9 процентного пункта.

Наиболее пострадавшими оказались угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.

Росстат отметил значительное ухудшение показателей в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента) и в оптовой торговле (минус 69,5 процента), за исключением торговли автомобилями и мотоциклами.