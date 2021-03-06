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Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года

Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года
Росстат рассказал, какие предприятия понесли самые большие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, в прошлом году доля таких организаций составила 29,4 процента, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 2,9 процентного пункта.

Наиболее пострадавшими оказались угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.


Росстат отметил значительное ухудшение показателей в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента) и в оптовой торговле (минус 69,5 процента), за исключением торговли автомобилями и мотоциклами.

Экономика

По материалам: ria.ru
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