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Рост цен в России ускорится

Рост цен в России ускоритсяФото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минэкономразвития ожидает, что в марте ускорится рост цен и будет пройден пик годовой инфляции, после чего начнется снижение темпов роста. Об этом говорится в обзоре министерства «Картина инфляции. Март 2021 года», передает ТАСС.

По оценке ведомства, по итогам марта ожидается замедление инфляции. В годовом выражении инфляция сохранится на уровне, близком к текущему.

По информации Росстата, годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,67 процента после 5,19 процента в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78 процента.

В феврале сообщалось, что реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го оказался более чем в четыре раза выше, чем показывает официальная статистика Росстата. За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса (FMCG) увеличилась на три процента, хотя Росстат оценил ее в 0,7 процента.

Годовая инфляция в январе, по оценке «Ромира», составила 11 процентов, а по подсчетам Росстата — 5,2 процента. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18 процентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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