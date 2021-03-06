Румынский фильм завоевал главную награду 71-го Берлинале

Лидия Мартынова

Фильм румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" выиграл главный приз фестиваля Берлинале.

Картина в провокационной форме рассказывает историю учительницы, интимное видео которой попало в интернет и вызвало скандал в школе. Сюжет разворачивается на фоне пандемии.

"Золотой медведь" достается фильму, который имеет редкое и существенное качество непреходящего произведения искусства. Он схватывает на экране реальное содержание и сущность, разум и тело, ценности и саму плоть нашего настоящего момента во времени", — говорится в решении жюри.

Отмечается, что работа румынского режиссера "встряхивает наши социальные и кинематографические конвенции".

"Это продуманный и в то же время дикий фильм, умный и ребяческий, вибрирующий, неаккуратный в лучшем смысле слова. Он атакует зрителя, вызывает несогласие, но никто не остается на безопасной дистанции", — заявило жюри.

"Серебряного медведя" получила картина "Колесо фортуны и фантазии" японского режиссера Рюсукэ Хаматучи. Приз жюри получил фильм "Мистер Бахман и его класс" немки Марии Шпет.

Лучшим исполнителем главной роли признана немка Марен Эггерт за игру в фильме "Я твой мужчина". Эту категорию ввели год назад, она заменила прежнее разделение на мужские и женские роли. Приз за лучшую роль второго плана получила венгерка Лилла Кицлингер за работу в фильме "Лес — я вижу тебя всюду".

Другими лауреатами стали венгр Денеш Надь — лучшая режиссура за фильм-дебютант "Естественный свет". Хон Сан Су из Южной Кореи получил "серебряного медведя" за сценарий к фильму "Введение". Наконец, Ибран Асуад из Мексики получил приз за "Выдающийся художественный вклад" за монтаж в фильме "Полицейское кино".

Берлинале в 2021 году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта состоялась отраслевая часть, в том числе показы фильмов для жюри, прессы и объявление лауреатов — все это в онлайн-режиме, а в Берлине присутствуют только члены жюри. Все фильмы-лауреаты будут доступны аккредитованным журналистам и профессионалам для просмотра 6-7 марта. В июне пройдет вторая часть, где, как ожидается, работы покажут широкой публике, и состоятся церемонии награждения лауреатов.