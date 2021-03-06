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Саша Черно не может снять квартиру в родном Сергиевом Посаде

Саша Черно не может снять квартиру в родном Сергиевом Посаде

Саша Черно считает, что принимать спонтанные решения - отличный способ как следует отдохнуть, а все сопутствующие хорошему отдыху условия должны появиться сами собой, видимо, потому что она популярный блогер. В этот раз она захотела вместе со всем многочисленным семейством отправиться родной Сергиев Посад к бабушке, но не позаботилась о жилье заранее.

Экс-участница уже пыталась один раз отдохнуть за городом и столкнулась с тем, что ее не хотят принимать отели и гостиницы, в которых резко не оказалось мест. Никаких выводов Саша Черно не сделала и решила сорваться с места без предварительной подготовки и отправиться в родной Сергиев Посад, прихватив многочисленное семейство, пишет newstes.ru.
Разместиться у бабушки они не могут, потому что там мало места, а тесниться Саша не намерена. Однако все отели родного города оказались переполнены. хотя на рекламных сайтах указано, что места есть. Но стоит только «великой женщине» сообщить, что гостить будет она с родней, как ей рассказывают про бронь.

По привычке Черно третирует подписчиков, упрекает их за нежелание помочь и требует срочно найти жилье, не меньше, чем в две комнаты, но можно и больше, даже дом, но фолловеры притихли и старательно игнорируют угрожающие призывы любимого блогера. А хейтеры вообще насмехаются, отмечая. что проблемы с жильем почему-то возникают только у Саши.

«Нормальные люди о жилье заранее заботятся», «Почему сначала не найти квартиру, а потом уже выезжать?», «Весь мир должен прогнуться под Черно. Она едет, освобождайте помещения», - иронизируют пользователи.

Покидая периметр, супруги Купины нашли квартиру за несколько часов, Алену Савкину постоянно принимают без проблем, Никита Уманский перебирал квартирами, пока не выбрал оптимальную. И только популярный блогер Саша Черно постоянно жалуется на отсутствие желающих ее приютить, хотя она обещает заплатить, сколько потребуют.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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