Седокова поздравила женщин с приближающимся 8 Марта, выставив напоказ свои кудрявые подмышки

Вадим Карасев

38-летняя Анна Седокова необычным образам поздравила женщин с приближающимся Международным женским днем. По этому случаю звезда опубликовала фото своих волосатых подмышек, сообщает радио "Комсомольская правда".

Смелым снимком экс-солистка "ВИА Гры" поделилась в Stories. "Девочки, с наступающим!" — подписала фото Анна Седокова.

На снимке известная певица подняла руку вверх, продемонстрировав сочную грудь и волосатые подмышки.



Снимок шокировал многих подписчиков Анны Седоковой, не ожидавших подобного поступка от своего кумира.

В то же время пользователи Сети заметили, что волосы кажутся приклеенными к подмышкам. Некоторые даже заподозрили, что певица поучаствовала в развлекательном Youtube-шоу Comment Out, славящемся своими неожиданными заданиями.

На следующее утро Анна Седокова опубликовала в инстаграме сексуальное фото в купальнике, показав свои ягодицы.

"Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла <...> И болото в комментариях разводить не нужно, не нравится - последовали моему примеру. Встали и вышли ))) За сердечки и объятия отдельное большое спасибо и любовная любовь", — написала Седокова, явно намекая на свой скандальный уход с шоу Максима Галкина "Сегодня вечером".

Напомним, в программе "Сегодня вечером" Анну Седокову возмутил сюжет, в котором говорилось о ее браке с футболистом Валентином Белькевичем, который распался через некоторое время. Также рассказывалось о ее втором муже Максиме Чернявском, увезшем дочь в США после развода, и третьем супруге Артеме Комарове, с которым певица рассталась после родов. Анна Седокова осталась недовольна увиденным в ролике.

Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: "Она вышла замуж и сразу развелась". Мне кажется, что 4 года — это много. Да, кому-то повезло — он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки: бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, отразились на мне. Я не доверяю мужчинам, совершала ошибки. Но человек, который сделал этот сюжет, — он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведенная женщина?

Несмотря на предложение Максима Галкина посмотреть интервью с матерью Яниса Тиммы, Анна Седокова встала из-за стола и покинула студию.

"Вы считаете правильным после этого сюжета показывать маму моего Яниса? Она самый светлый человек в этом мире. Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть <...> Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!" — цитирует певицу "Стархит".



Как писал NEWSTES, ранее Седокова защитила дочь от хейтеров, показав свой голый зад.