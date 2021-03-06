Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"

Влада Некрасова

Республиканец Тед Круз, сенатор США от Техаса, заявил, что будет блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции по "Северному потоку — 2".





"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства - сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина", - заявил Круз в Twitter.

Даже единственный сенатор может существенно задержать утверждение той или иной кандидатуры, однако не полностью остановить его. Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет, и ожидается, что сенат в конечном итоге сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза.

Северный поток — 2". При этом "ястребы" в сенате заявляют, что, поскольку и судно, и компания уже были под санкциями, ничего существенного администрация не предприняла. МИД России заявлял, что попытки США остановить строительство трубопровода являются проявлением недобросовестной конкуренции.Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.