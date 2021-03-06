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Сергей Сафронов: «У меня лимфома. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике»

Сергей Сафронов: «У меня лимфома. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике»

Иллюзионист узнал о смертельном заболевании во время прохождения обычного осмотра. Исследуя щитовидную железу Сафронова, медики обнаружили объемную опухоль и сделали биопсию. Анализ показал, что у фокусника рак лимфатической системы.

38-летний Сергей Сафронов не сразу узнал о диагнозе. Сначала врачи сообщили его супруге и братьям, которые также были на диспансеризации. Однако иллюзионист быстро все понял по глазам близких. Да и доктора не скрывали переживаний, отметив, что ситуация серьезная. Несмотря на это, Сергей принял решение проходить курс химиотерапии в обычном госпитале. 

«У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех», — поделился Сафронов. 

При этом фокусник признался, что сначала ему было непросто справляться с последствиями капельниц. «Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию. Мне казалось, что все очень плохо, ничего не получится. Снились кошмары», — рассказал он. 

Сафронов отметил, что ранее не замечал очевидных признаков заболевания. Теперь же он осознал, что не просто так испытывал трудности со здоровьем. «Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были: ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык», — вспомнил Сергей. 

Самым сложным для иллюзиониста стало сообщить о раке родителям. Он не решался позвонить матери, зная, что она перенесла немало невзгод. «У мамы было несколько инфарктов, и сейчас она плохо себя чувствует. Я не хотел ее травмировать. Это братья рассказали», — заметил он. 

К слову, родительница артиста достойно приняла новость, в то время как отец, который редко выражает эмоции, не сдержал чувств и расплакался. «Боюсь за сына, это непростое лечение. Случай тяжелый, но надеюсь, что все поправимо», — сказал он в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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