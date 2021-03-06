Сергей Захарьяш отправился на свадьбу друга без Милены Безбородовой

Вадим Карасев

Сергей Захарьяш приобрел привычку отдыхать без Милены Безбородовой. Сначала он собирался в Дубай один, теперь улетел на свадьбу к другу в Минск, тоже не прихватив Милену, которая недавно сбежала из больницы, чтобы провести день рождения избранника рядом с ним. В одиночестве она впала в депрессию и жалуется, что очень страдает.

«Ну все, через пару недель понесется Будет и Захарьяш абьюзером)», «Где-то тихо улыбается Леша Безус)», «Пора уже открыть глаза. Нету у Захарьяша никакой любви», - считают пользователи.

Возлюбленный Милены Безбородовой отправился в Минск в одиночестве. Сергей Захарьяш решил повеселиться на свадьбе друга, а у Милены снова проблемы с документами. По словам девушки, она могла солгать, чтобы ее пропустили через границу, но не захотела. А хейтеры уверены, что она просто не нужна Захарьяшу, который привык отдыхать без ограничений в виде девушки поблизости, пишет newstes.ru.Пользователи обратили внимание, что Сергей как-то быстро устал от отношений и норовит сбежать куда угодно, лишь бы подальше от Милены? Она в его день рождения попала в больницу, сбежала, лишь бы быть рядом, хотя ее, кстати, никто об этом не просил. Несмотря на сладкие слова, Захарьяш раз за разом, что для него всегда есть что-то важнее заботы о Безбородовой.В Дубай он летит якобы по работе, поэтому не откажется от поездки, в Минск один - свадьба друга на первом месте, в больницу с ней не поехал, потому что на вечеринку пришли гости и нужно уделять внимание им, а не Милене. Долго еще Безбородова будет верить в то, что у них все прекрасно или совсем скоро начнет преследовать, как Алексея Безуса, провоцируя своими истериками на ругань и рукоприкладство?По словам Безбородовой, она впала в депрессивное состояние, настроения нет, стала раздражительной и апатичной. То ли еще будет? Идеальные отношения длятся больше месяца, а она уже успела подарить Захарьяшу саундбар, так и не сделав никаких выводов из прошлого провального романа. Поклонники Сергея уверяли, что Безбородова с ним из-за денег, а, похоже, что выгоду нашел именно мужчина.